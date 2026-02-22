Strasbourg Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fransa Ligue 1’de heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde RC Strasbourg ile Olympique Lyonnais karşı karşıya gelecek. Stade de la Meinau’da oynanacak mücadele, haftanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 20:59
Strasbourg-Lyon maçı canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de haftanın kapanış maçında RC Strasbourg ile Olympique Lyonnais kozlarını paylaşacak. Stade de la Meinau'daki mücadelede iki ekip de kritik puanlar için sahaya çıkacak. Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Strasbourg Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

STRASBOURG-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Strasbourg-Lyon maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.

STRASBOURG LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Strasbourg muhtemel ilk 11'i: Penders, Omobamidele, Hogsberg, Cisse, Chilwell, El Mourabet, Barco, Moreira, Enciso, Godo, Panichelli

Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif, Hateboer, Mata, Niakhate, Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Karabec, Tolisso, Nartey, Sulc

STRASBOURG LYON MAÇI İZLEME LİNKİ

STRASBOURG 7. SIRADA

Alsas temsilcisi Strasbourg, geçtiğimiz hafta Olympique de Marseille ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanını hanesine yazdırdı ve 7. sıradaki yerini korudu. Ancak Strasbourg'un son haftalardaki dikkat çeken bir istatistiği bulunuyor. Ev sahibi ekip, Şubat ayındaki lig maçlarında karşılaşmalara yavaş başlıyor. Bu ay oynadığı her lig maçında ilk 30 dakika içinde kalesinde gol görmesi, teknik heyetin çözüm aradığı önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

LYON ZİRVE YARIŞINDA

Sezona finansal belirsizlikler ve olası küme düşme senaryoları gölgesinde başlayan Lyon'un bu noktaya geleceğini pek az kişi tahmin ediyordu. Ancak Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, 2026 yılında henüz puan kaybı yaşamadı.

Lyon, tüm kulvarlarda üst üste 13 galibiyet alarak müthiş bir çıkış yakaladı. Bu galibiyetlerin yedisi Ligue 1'de geldi ve takım, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'na doğrudan katılım sağlayacak son sıra için Marsilya'nın beş puan önüne geçmeyi başardı.

LYON KOLAY GOL YEMİYOR

Les Gones, savunma performansıyla da öne çıkıyor. Lyon, Ligue 1'de oynadığı son yedi maçta sadece dört gol yedi. Ayrıca üst üste üç lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

STRASBOURG DEPLASMANINDA LYON ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekip arasındaki rekabette Lyon'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Lyon, Strasbourg ile oynadığı son beş resmi maçın dördünü kazandı. Ancak Lyon, 2023 yılında aldığı 2-1'lik galibiyetten bu yana Stade de la Meinau'da galip gelemedi.

STRASBOURG MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

LYON MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

