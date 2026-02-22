Strasbourg Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Strasbourg-Lyon maçı canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de haftanın kapanış maçında RC Strasbourg ile Olympique Lyonnais kozlarını paylaşacak. Stade de la Meinau'daki mücadelede iki ekip de kritik puanlar için sahaya çıkacak. Strasbourg - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Strasbourg Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
STRASBOURG-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Strasbourg-Lyon maçı, 22 Şubat Pazar günü saat 22:45'te oynanacak.
STRASBOURG LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Strasbourg ile Lyon arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Strasbourg muhtemel ilk 11'i: Penders, Omobamidele, Hogsberg, Cisse, Chilwell, El Mourabet, Barco, Moreira, Enciso, Godo, Panichelli
Lyon'un muhtemel ilk 11'i: Greif, Hateboer, Mata, Niakhate, Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Karabec, Tolisso, Nartey, Sulc
STRASBOURG LYON MAÇI İZLEME LİNKİ
STRASBOURG 7. SIRADA
Alsas temsilcisi Strasbourg, geçtiğimiz hafta Olympique de Marseille ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanını hanesine yazdırdı ve 7. sıradaki yerini korudu. Ancak Strasbourg'un son haftalardaki dikkat çeken bir istatistiği bulunuyor. Ev sahibi ekip, Şubat ayındaki lig maçlarında karşılaşmalara yavaş başlıyor. Bu ay oynadığı her lig maçında ilk 30 dakika içinde kalesinde gol görmesi, teknik heyetin çözüm aradığı önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.
LYON ZİRVE YARIŞINDA
Sezona finansal belirsizlikler ve olası küme düşme senaryoları gölgesinde başlayan Lyon'un bu noktaya geleceğini pek az kişi tahmin ediyordu. Ancak Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, 2026 yılında henüz puan kaybı yaşamadı.
Lyon, tüm kulvarlarda üst üste 13 galibiyet alarak müthiş bir çıkış yakaladı. Bu galibiyetlerin yedisi Ligue 1'de geldi ve takım, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'na doğrudan katılım sağlayacak son sıra için Marsilya'nın beş puan önüne geçmeyi başardı.
LYON KOLAY GOL YEMİYOR
Les Gones, savunma performansıyla da öne çıkıyor. Lyon, Ligue 1'de oynadığı son yedi maçta sadece dört gol yedi. Ayrıca üst üste üç lig maçında kalesini gole kapatmayı başardı.
STRASBOURG DEPLASMANINDA LYON ÜSTÜNLÜĞÜ
İki ekip arasındaki rekabette Lyon'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Lyon, Strasbourg ile oynadığı son beş resmi maçın dördünü kazandı. Ancak Lyon, 2023 yılında aldığı 2-1'lik galibiyetten bu yana Stade de la Meinau'da galip gelemedi.
STRASBOURG MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
It's MATCHDAY 💙🆚 @OL_English 🏡 Stade de la Meinau🏆 Round 23 @Ligue1_ENG 🕣 20h45#️⃣ #RCSAOL pic.twitter.com/RyVQB6x0eo— Racing Club de Strasbourg Alsace English (@RCSA_English) February 22, 2026
LYON MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🔴 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵⚽ #RCSAOL📆 J23 @Ligue1⌚ 20:45🏟 Stade de la Meinau📺 @ligue1plus▶ Avant-Match et live audio dès 20:15 sur @OLPLAY_Officiel et YouTubeAllez les Gones ! 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/Xi9tTtcKaD— Olympique Lyonnais (@OL) February 22, 2026