Beşiktaş'ta Amir Murillo: Bu taraftara layık olmak istiyorum!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmada yeni transferlerden Amir Murillo da ağları havalandırdı. Panamalı futbolcu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MURILLO'NUN AÇIKLAMALARI:

Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet!

Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu. Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum.