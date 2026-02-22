CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 22:05
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0 - 0 Samsunspor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından, ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ligde puanını 13'e yükseltti. Samsunspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve kırmızı-beyazlılar 31 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
