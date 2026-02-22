Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0 - 0 Samsunspor (Maç sonucu ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından, ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ligde puanını 13'e yükseltti. Samsunspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve kırmızı-beyazlılar 31 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)