Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, Ndidi ve Murillo'nun golleri ile devre arasına 2-0 önde girdi. Beşiktaş tribünleri karşılaşmanın ikinci yarısını beklerken devre arasında stadyumdaki ekranlara Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası final mücadelesi yansıtıldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, kupa finalindeki dev derbide takımlarını Tüpraş Stadyumu'nda alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde destekledi. İki karşılaşmanın aynı saatte oynanmasına Beşiktaş yönetimi itiraz etmiş fakat saat değişikliği talepleri federasyon tarafından kabul görmemişti.