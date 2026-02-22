CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi!

Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçının devre arasında A Spor'da yayınlanan ve Beşiktaş Gain ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçını stadyumdaki ekrandan izledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 21:05
Beşiktaşlı taraftarlar devre arasında A Spor'daki dev finali izledi!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Siyah-beyazlılar, Ndidi ve Murillo'nun golleri ile devre arasına 2-0 önde girdi. Beşiktaş tribünleri karşılaşmanın ikinci yarısını beklerken devre arasında stadyumdaki ekranlara Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası final mücadelesi yansıtıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, kupa finalindeki dev derbide takımlarını Tüpraş Stadyumu'nda alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde destekledi. İki karşılaşmanın aynı saatte oynanmasına Beşiktaş yönetimi itiraz etmiş fakat saat değişikliği talepleri federasyon tarafından kabul görmemişti.

Beşiktaş-Göztepe | CANLI
G.Saray'dan bedava transfer! Sezon sonu...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Rabia Karaca sessizliğini bozdu: Murat kötü bir adammış
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki!
Sergen Yalçın: B planımız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! Dursun Özbek'ten TFF'ye tepki! 20:16
Sergen Yalçın: B planımız... Sergen Yalçın: B planımız... 19:27
N. Forest son dakika golüyle yıkıldı! N. Forest son dakika golüyle yıkıldı! 19:15
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkarıldı Trabzonspor'da sakatlık şoku! Sedyeyle çıkarıldı 18:59
Tekke'den Folcarelli açıklaması! Tekke'den Folcarelli açıklaması! 18:31
"Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı" 16:52
Daha Eski
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda galip! 17:05
Beşiktaş-Göztepe | CANLI Beşiktaş-Göztepe | CANLI 17:10
F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI İZLE F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI İZLE 17:23
Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi son notlar 17:31
Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! Çorum evinde Ümraniye'yi yendi! 18:12
Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... Savic: Ligin ikinci yarısı ilk yarısına göre... 18:17