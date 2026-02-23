Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor-Keçiörengücü maçı canlı izle...

Pendikspor - Keçiörengücü maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? TFF 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan bu mücadele, puan tablosu açısından büyük önem taşıyor. Pendikspor 6. sıradaki konumunu güçlendirmek isterken, Keçiörengücü 13. sıradan yukarı tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Maçın başlama saati ve canlı yayın bilgileri sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

PENDİKSPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Pendikspor-Keçiörengücü maçı, 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

PENDİKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Keçiörengücü maçı, saat 16:00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarında canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İZLE

Pendikspor maç günü paylaşımı

Keçiörengücü maç günü paylaşımı

MAÇ GÜNÜ!🏆Trendyol 1.Lig 27. Hafta🆚 ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.🏟 Pendik Stadı🕙 16:00#SaldırKeçiörengücü pic.twitter.com/ZcJrpYw4KP — Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) February 22, 2026