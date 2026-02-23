Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izlemek için tıklayın...

Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. 52 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 19 puanlı Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi kazanması halinde lider Galatasaray ile puanını eşitleyecek. Bu nedenle karşılaşma hem zirve hem de alt sıralar açısından büyük önem taşıyor. Birçok kişi, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olurken, yardımcılık görevini Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Rekabette Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 45 maçta Fenerbahçe 36 galibiyet elde etti. Kasımpaşa 4 kez kazandı, 5 maç ise beraberlikle tamamlandı. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bilgileri haberimizde...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele, bugün Chobani Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maçı hem televizyondan hem de dijital platformlar üzerinden canlı takip edebilecek.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım için tıkla!

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakada düdük hakem Yasin Kol'da olacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadele öncesinde iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Ouanes, Gueye

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde 10 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde eden sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Kadıköy'de oynadığı maçlarda 23 gol atan Kanarya, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı.

F.BAHÇE'DE EKSİKLER VAR

Nottingham Forest maçında sakatlanan ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Milan Skriniar ile bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında görev alamayacak.

EMRE BELÖZOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Futbolculuk döneminde iki farklı dönemde Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına 9. kez rakip olacak. Daha önce Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'un başında sarı-lacivertlilere karşı 8 maça çıkan Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Sezona Antalyaspor'da başlayan ve aralık ayında Kasımpaşa'nın başına geçen 45 yaşındaki teknik adam, 4. farklı takımla Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.