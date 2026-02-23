Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz

CANLI SKOR ANA SAYFA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyespor’un basketbol altyapı takımlarının yerel liglerde ve bölge şampiyonalarında elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çektiğini söyledi. Basketbolda tüm branşlarda şampiyon olan gençleri, antrenörleri ve emeği geçen tüm yöneticileri tebrik eden Başkan Altay, “Basketbol altyapı takımlarımızdaki gençlerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Onların elde ettiği bu başarılar, Konya’mızın spor vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 13:48
Konya Büyükşehir Belediyespor'un basketbol altyapı takımları, yerel liglerde ve bölge şampiyonalarında şehri gururlandıran başarılar elde etmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, U14, U16 ve U18 kategorilerinde mücadele eden ekiplerin; Konya şampiyonlukları ve üst kademe organizasyonlara katılım haklarıyla kulübün altyapı gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Genç sporcuların elde ettiği başarıların Konya'nın spora verdiği önemin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "U14 Takımı'mız yerel liglerde oynadığı 21 maçın 20'sini kazanarak Konya şampiyonu oldu. Kayseri'de düzenlenen Bölge Şampiyonası müsabakalarını da başarıyla tamamlayan temsilcimiz, grubundan çıkarak önümüzdeki ay Mersin'de gerçekleştirilecek Anadolu Şampiyonası'nda Konya'mızı temsil etmeye hak kazandı" dedi.

Başkan Altay, U16 ve U18 takımlarının ortaya koyduğu azim, disiplin ve takım ruhunun da kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "U16 Takımımız, yerel liglerde oynadığı 22 maçın tamamını kazanarak namağlup Konya şampiyonu oldu. Bu sonuçla önümüzdeki ay Adana'da düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda ilimizi temsil etme hakkı kazanan ekibimiz de önemli bir başarıya imza attı. U18 Takımımız ise yerel liglerde çıktığı 13 karşılaşmanın tamamını kazanarak namağlup şampiyonluk elde etti. Niğde'de oynanan Bölge Şampiyonası'nı başarıyla tamamlayan takımımız, yine önümüzdeki ay Sakarya'da düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'nda ter dökecek" ifadelerini kullandı.

"SPOR YATIRIMLARIMIZLA SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA İNŞA EDİYORUZ"

Altyapıya yapılan yatırımların meyvelerinin toplandığını vurgulayan Başkan Altay, "Basketbol altyapı takımlarımızdaki gençlerimizin başarıları ile gurur duyuyoruz. Onların elde ettiği bu başarılar, Konya'mızın spor vizyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Güçlü altyapımızla basketbolda tüm branşlarda şampiyon olan gençlerimizi, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm yöneticilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Altyapı kategorilerinde elde edilen bu istikrarlı başarılar, kulübümüzün ve şehrimizin geleceğe güvenle baktığının en önemli göstergesidir. Spor yatırımlarımızla sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz" diye konuştu.

