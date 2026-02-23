CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor öne geçtiği 12 maçın 10'unu kazandı!

Trabzonspor öne geçtiği 12 maçın 10'unu kazandı!

Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda ortaya koyduğu reaksiyonla önemli puanlar topladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:07
Trabzonspor öne geçtiği 12 maçın 10'unu kazandı!

Trabzonspor, skor olarak geriye düştüğü 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hanesine 15 puan yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakibi ile bu sezon oynadığı iki karşılaşmada da geriye düşmüştü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçta konuk ekip 1-0 öne geçmesine rağmen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, dün akşam Gaziantep'te oynanan ve yine 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavililer, bu kez sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR 9 MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ

Karadeniz ekibi, sezonun ilk yarısında evindeki Gaziantep FK maçında 1-0 yenik duruma düşmüş ve mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde de rakibinin üstünlük kurmasını engelleyemeyen Trabzonspor, 4-3'lük galibiyetle önemli bir geri dönüşe imza attı. Evinde Konyaspor karşısında da 1-0 geriye düşen bordo-mavililer, maçı 3-1 kazanmayı başardı. Beşiktaş karşılaşmasında ise Karadeniz temsilcisi, 2-0'lık dezavantajı 3-3'e taşıyarak dikkat çeken bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Sezonun ikinci yarısında da benzer bir tablo ortaya koyan Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor karşısında 1-0 yenik duruma rağmen mücadeleyi 2-1 kazandı. Antalyaspor deplasmanında ise 1-0'lık geri düşüş sonrası sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, son olarak Gaziantep FK deplasmanında 1-0'ın ardından 2-1 kazanarak geri dönüş performansını sürdürdü.

ÖNE GEÇTİĞİ 12 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

Süper Lig'de dengeli bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçların büyük bölümünü galibiyetle tamamladı. Karadeniz ekibi, skor avantajı elde ettiği müsabakalarda 32 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavili takım; Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Göztepe ve ikinci yarıda oynadığı Kasımpaşa ve Samsunspor karşısında öne geçtiği maçları galibiyetle tamamladı.

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak öne geçtiği bu iki maçta toplam 4 puan kaybetti.

İKİ MAÇTA MAĞLUP BAŞLADI

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında deplasmanda Fenerbahçe karşılaşmasını 1-0, Gençlerbirliği mücadelesini ise 4-3 kaybetti. Bordo-mavililer, sezonun golsüz tek beraberliğini ise deplasmanda Galatasaray karşısında aldı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

Trabzonspor, sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasında bu sezon bir ilki yaşadı. Bordo-mavililer, öne geçtiği mücadelede skor üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu!
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CHP yine siyasi rüşvete düştü! Şaibeli kurultayın tanığı Tolgahan Erdoğan'a anlattı: Ağbaba ve Karabat'tan "500 bin Euro al sus" teklifi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! 14:43
Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz 13:48
Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! 13:34
TBF sponsorluk anlaşmaları! TBF sponsorluk anlaşmaları! 13:26
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! 13:12
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar 12:57
Daha Eski
G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! 10:34
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? 10:42
Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! 10:59
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:18
Trabzonspor'un deplasman karnesi dikkat çekti! Trabzonspor'un deplasman karnesi dikkat çekti! 11:21
Galatasaray'ın hedefi! Galatasaray'ın hedefi! 11:27