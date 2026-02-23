Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın, TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olması sonrası Fenerbahçe'ye zirvede puanları eşitlemek için şans geldi. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından morallerinin tavan yaptığı ve durumu WhatsApp grubunda sevinçle karşıladıkları öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuların, takımın WhatsApp grubunda bu karşılaşmayla ilgili coşkulu mesajlar paylaştığı öğrenildi.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FIRSAT
Futbolcuların, Galatasaray'ın puan kaybının "takıma ilaç gibi geldiğini" dile getirdiği ifade edildi.
Takım içi yazışmalarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi."
"Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız."
"Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının paylaşıldığı belirtildi.
YENİLMEZ TEK TAKIM!
Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını sürdürdü.
Sarı-Lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, bugün Paşa karşısına çıkacak.
