CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın, TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olması sonrası Fenerbahçe'ye zirvede puanları eşitlemek için şans geldi. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından morallerinin tavan yaptığı ve durumu WhatsApp grubunda sevinçle karşıladıkları öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 14:43
Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

UEFA Avrupa Ligi maçında Nottingham Forest karşısında Kadıköy'de alınan 3-0'lık mağlubiyet, Fenerbahçe cephesinde moralleri bozmuştu.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Sarı-Lacivertli futbolcuların bu yenilgiyi uzun süre içlerinde yaşadığı öğrenilirken, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçı öncesinde takımın havası bir anda değişti.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-0 mağlup olması, Fenerbahçe cephesinde adeta bayram havası estirdi.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli oyuncuların, takımın WhatsApp grubunda bu karşılaşmayla ilgili coşkulu mesajlar paylaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FIRSAT

Futbolcuların, Galatasaray'ın puan kaybının "takıma ilaç gibi geldiğini" dile getirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Takım içi yazışmalarda, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi."

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

"Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız."

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

"Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının paylaşıldığı belirtildi.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

YENİLMEZ TEK TAKIM!

Fenerbahçe, ligde son olarak Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek bu sezonki namağlup ünvanını sürdürdü.

Fenerbahçe WhatsApp grubunda Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası büyük coşku!

Sarı-Lacivertliler böylece lig tarihinde de ilk kez ilk 22 maçta yenilgi yaşamadı. Kanarya, bugün Paşa karşısına çıkacak.

G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İmamoğlu ve Özel'e "zoom" misillemesi! CHP'deki sadık vekillerden 6.5 saatlik sır toplantı: "Kılıçdaroğlu gemiyi devralsın" mesajı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz 13:48
Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! 13:34
TBF sponsorluk anlaşmaları! TBF sponsorluk anlaşmaları! 13:26
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! 13:12
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar 12:57
Sipay Bodrum FK düşüşe geçti! Sipay Bodrum FK düşüşe geçti! 12:52
Daha Eski
Göztepe'de hayal kırıklığı! Göztepe'de hayal kırıklığı! 10:31
G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! 10:34
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? 10:42
Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! 10:59
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:18
Trabzonspor'un deplasman karnesi dikkat çekti! Trabzonspor'un deplasman karnesi dikkat çekti! 11:21