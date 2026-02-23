Eskişehirli sporcudan sırık atlama branşında Türkiye şampiyonluğu!

Yıldızlar Türkiye Salon Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Sudenaz Bayram, sırık atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyona, İstanbul'da gerçekleştirildi. Yurt genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı organizasyona Eskişehir'den Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) sporcusu Sudenaz Bayram katıldı. Bayram, sırık atlama branşında Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hem sporcuyu hem de antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.