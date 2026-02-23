CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Eskişehirli sporcudan sırık atlama branşında Türkiye şampiyonluğu!

Sudenaz Bayram, Yıldızlar Türkiye Salon Şampiyonası'nda sırıkla atlamada Türkiye şampiyonu oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:36
Yıldızlar Türkiye Salon Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Sudenaz Bayram, sırık atlama branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyona, İstanbul'da gerçekleştirildi. Yurt genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı organizasyona Eskişehir'den Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) sporcusu Sudenaz Bayram katıldı. Bayram, sırık atlama branşında Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, hem sporcuyu hem de antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


