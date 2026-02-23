CANLI SKOR ANA SAYFA
Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu sezon uluslararası arenadaki yolculuklarını sürdürürken gözler hem sahadaki sonuçlara hem de ekonomik tabloya çevrildi. Temsilcilerimiz bir üst tur hedefiyle kritik maçlara hazırlanırken, UEFA organizasyonlarından elde edilen gelirler de netlik kazandı. Football Meets Data'ya göre Türkiye'nin kazandığı rakam...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:54
Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

UEFA Avrupa kupalarında play-off rövanş heyecanı başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz, kader maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Galatasaray avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu hedefleyen Galatasaray, ilk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Sarı-kırmızılı ekip, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da oynanacak rövanşta turu perçinlemek için sahaya çıkacak.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Fenerbahçe İngiltere'de umut arayacak

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise zorlu bir sınavla karşı karşıya. Kadıköy'de oynanan ilk maçta Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanında tarihi bir geri dönüş peşinde olacak.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı teknik ekibin elini zayıflatırken, temsilcimiz erken bulacağı bir golle umutlanmayı hedefliyor.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Samsunspor tur için sahasında

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor, deplasmanda 1-0 yendiği KF Shkëndija karşısında avantajlı konumda. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde oynayacağı rövanşta tur biletini almak istiyor. Teknik direktör ve oyuncular, rehavete kapılmadan disiplinli bir performans sergilemenin önemine dikkat çekiyor.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Avrupa gelirlerinde İngiltere zirvede

Hafta içindeki kritik karşılaşmalar öncesi UEFA gelir dağılımı da netleşti. Avrupa kupalarında en fazla takımla temsil edilen ülke olan İngiltere, 566.8 milyon Euro ile gelir sıralamasında ilk basamakta yer aldı. İspanya 357.2 milyon Euro ile ikinci olurken, Almanya 331.6 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Listenin devamında İtalya 298.4 milyon Euro, Fransa ise 248.1 milyon Euro gelir elde etti.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Türkiye ilk 10'da

Türkiye'nin bu sezon UEFA organizasyonlarından kazandığı toplam gelir 66.7 milyon Euro olarak açıklandı. Avrupa'nın beş büyük ligi olarak anılan ülkelerin kulüpleri, dağıtılan toplam ödül havuzunun yüzde 61'ini aldı. Şu ana kadar kulüplere dağıtılan toplam ödül miktarının ise 2.93 milyar Euro'ya ulaştığı belirtildi.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Temsilcilerimiz için kritik rövanş haftasında alınacak sonuçlar, hem sportif başarı hem de ülke puanı ve gelir tablosu açısından belirleyici olacak.

