Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, bu sezon uluslararası arenadaki yolculuklarını sürdürürken gözler hem sahadaki sonuçlara hem de ekonomik tabloya çevrildi. Temsilcilerimiz bir üst tur hedefiyle kritik maçlara hazırlanırken, UEFA organizasyonlarından elde edilen gelirler de netlik kazandı. Football Meets Data'ya göre Türkiye'nin kazandığı rakam...
Fenerbahçe İngiltere'de umut arayacak
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise zorlu bir sınavla karşı karşıya. Kadıköy'de oynanan ilk maçta Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanında tarihi bir geri dönüş peşinde olacak.
Sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı teknik ekibin elini zayıflatırken, temsilcimiz erken bulacağı bir golle umutlanmayı hedefliyor.
Samsunspor tur için sahasında
Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor, deplasmanda 1-0 yendiği KF Shkëndija karşısında avantajlı konumda. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde oynayacağı rövanşta tur biletini almak istiyor. Teknik direktör ve oyuncular, rehavete kapılmadan disiplinli bir performans sergilemenin önemine dikkat çekiyor.
Avrupa gelirlerinde İngiltere zirvede
Hafta içindeki kritik karşılaşmalar öncesi UEFA gelir dağılımı da netleşti. Avrupa kupalarında en fazla takımla temsil edilen ülke olan İngiltere, 566.8 milyon Euro ile gelir sıralamasında ilk basamakta yer aldı. İspanya 357.2 milyon Euro ile ikinci olurken, Almanya 331.6 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Listenin devamında İtalya 298.4 milyon Euro, Fransa ise 248.1 milyon Euro gelir elde etti.
Türkiye ilk 10'da
Türkiye'nin bu sezon UEFA organizasyonlarından kazandığı toplam gelir 66.7 milyon Euro olarak açıklandı. Avrupa'nın beş büyük ligi olarak anılan ülkelerin kulüpleri, dağıtılan toplam ödül havuzunun yüzde 61'ini aldı. Şu ana kadar kulüplere dağıtılan toplam ödül miktarının ise 2.93 milyar Euro'ya ulaştığı belirtildi.
Temsilcilerimiz için kritik rövanş haftasında alınacak sonuçlar, hem sportif başarı hem de ülke puanı ve gelir tablosu açısından belirleyici olacak.
