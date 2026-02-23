Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı! Fenerbahçe Galatasaray ve Samsunspor…

Avrupa gelirlerinde İngiltere zirvede Hafta içindeki kritik karşılaşmalar öncesi UEFA gelir dağılımı da netleşti. Avrupa kupalarında en fazla takımla temsil edilen ülke olan İngiltere, 566.8 milyon Euro ile gelir sıralamasında ilk basamakta yer aldı. İspanya 357.2 milyon Euro ile ikinci olurken, Almanya 331.6 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Listenin devamında İtalya 298.4 milyon Euro, Fransa ise 248.1 milyon Euro gelir elde etti.