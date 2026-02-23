Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele, bugün Chobani Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 16:23
Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesinde detaylar araştırılıyor. 52 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürürken; 19 puanlı Kasımpaşa düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor. Fenerbahçe'nin kazanması halinde lider Galatasaray ile puan eşitliği yakalanacak. Bu durum maçın önemini bir kat daha artırıyor. Karşılaşmada düdük Yasin Kol'da olacak. Mehmet Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak görev yapacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bilgileri ve muhtemel 11'ler FOTOMAÇ.com'da!

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele, bugün Chobani Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hangi kanalda

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Ouanes, Gueye

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 112 gol atarken, Kasımpaşa 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde 10 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde eden sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Kadıköy'de oynadığı maçlarda 23 gol atan Kanarya, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı.

ASpor CANLI YAYIN

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı!
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerime daha bağlı bir insana dönüştüm
Kabine yeni bakanlarla Beştepe'de toplandı: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
SON DAKİKA
