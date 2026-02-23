CANLI SKOR ANA SAYFA
Fiorentina-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Fiorentina ile Pisa karşı karşıya gelecek. Düşme hattında yer alan ve kötü gidişe son vermek isteyen iki takım da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Fiorentina'nın 21 puanı bulunurken, Pisa'nın ise 15 puanı mevcut. Peki, Fiorentina-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 17:30
Fiorentina-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fiorentina-Pisa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 26. haftasında düşme hattındaki kritik mücadele: Fiorentina ile Pisa karşı karşıya geliyor. Her iki takım da ligde kalma mücadelesinde hayati önem taşıyan 3 puanın peşinde. 21 puanla 18. sırada yer alan Fiorentina, son haftalardaki kötü gidişata son vermek ve düşme hattından uzaklaşmak istiyor. 15 puanla daha da zor durumda olan Pisa ise deplasman galibiyetiyle moral bulmayı hedefliyor. Peki, Fiorentina-Pisa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIORENTINA-PISA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Fiorentina-Pisa maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

FIORENTINA-PISA MAÇI HANGİ KANALDA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak Fiorentina-Pisa maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı!
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplandı: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
