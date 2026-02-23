Deportivo Alaves-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves, sahasında Girona'yı ağırlayacak. Ligde 15. sırada yer alan ve 26 puana sahip olan Deportivo Alaves, evinde alacağı galibiyetle puanını 29'a yükseltmeyi hedefliyor. Deplasmanda oynayacak Girona ise 13. sıradan yukarı tırmanmak için sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. 32 puana ulaşmayı planlayan konuk ekip için kritik bir maç. Her iki takım da ligde kalma mücadelesi veren ekipler arasında yer alıyor. Peki, Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Girona maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

DEPORTIVO ALAVES-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.