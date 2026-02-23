CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İstanbul'da kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu!

İstanbul'da kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 18:09
İstanbul'da kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor'u 1-0 yendi.

Maçtaki tek golü 40. dakikada Francis Ezeh kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2 maçlık yenilme serisine son vererek 3 puan hasretini sonlandırdı. Başkent ekibi, 39 puana yükselerek 9. sırada yer aldı. Atko Grup Pendikspor ise 45 puanda kaldı ve 6. sırada bulunuyor.

