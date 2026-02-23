İstanbul'da kazanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü oldu!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Pendik Stadı'nda oynanan maçta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Atko Grup Pendikspor'u 1-0 yendi.

Maçtaki tek golü 40. dakikada Francis Ezeh kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2 maçlık yenilme serisine son vererek 3 puan hasretini sonlandırdı. Başkent ekibi, 39 puana yükselerek 9. sırada yer aldı. Atko Grup Pendikspor ise 45 puanda kaldı ve 6. sırada bulunuyor.