CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 52 puanlı Fenerbahçe, 19 puanlı Kasımpaşa’yı konuk ediyor. FB maçı canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 18:00
CANLI | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle...

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de zirve yarışını doğrudan etkileyen Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'nın karşı karşıya geleceği mücadele, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kritik mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta?", "FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Maçı şifresiz izlemek mümkün mü?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesi, hem zirve hem de alt sıralar açısından büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadele, Chobani Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakada düdük hakem Yasin Kol'da olacak. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Ouanes, Gueye

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe maç günü paylaşımı

Kasımpaşa maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplandı: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina-Pisa maçı ne zaman? Fiorentina-Pisa maçı ne zaman? 17:30
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den açıklamalar! Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den açıklamalar! 16:21
FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! 16:17
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 16:09
Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! 15:57
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 15:54
Daha Eski
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! 13:12
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler 13:22
TBF sponsorluk anlaşmaları! TBF sponsorluk anlaşmaları! 13:26
Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! 13:34
Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz 13:48
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! 14:43