Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor evinde Sakaryaspor'u 4 golle geçti!

Özbelsan Sivasspor evinde Sakaryaspor'u 4 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 16:24
Özbelsan Sivasspor evinde Sakaryaspor'u 4 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 6,20' Valon Ethemi, 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90. dakikada Rey Manaj kaydetti. Konuk ekibin tek golü 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

CANER ERKİN 4. KIRMIZI KARTINI GÖRDÜ!

Sakaryaspor'da Caner Erkin 45. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 4. kırmızı kartını görmüş oldu.

Sivasspor puanını 35 yaparken Sakaryaspor 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Manaj, pasını Ethemi'ye aktardı. Sağ köşeye sert vuruş yapan Ethemi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

16. dakikada Sivasspor köşe vuruşu kazandı. Kale sahası içerisinde topu önünde bulan Appindangoye'nin vuruşu kaleciden sekti. Seken topa sert vuruş yapan Okan Erdoğan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

20. dakikada Ceza sahası önünde topla buluşan Charisis, topu sol kanattaki Ethemi'ye aktardı. Meşin yuvarlağı sağına çekerek uzak köşeye sert vuruş yapan Ethemi, fileleri sarstı. 3-0

26. dakikada Sakaryaspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin, ortasını kale sahasına yaptı. Savunmadan çıkan Salih Dursun, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-1

45+1. dakikada hakeme yoğun itirazda bulunan Caner Erkin, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

90. dakikada sol kanattan Ermihan'ın ortasında Avramovski'nin şutu kaleci Szumski'den döndü. Seken topu Rey Manaj filelerle buluşturdu. 4-1

