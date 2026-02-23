CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı 24 Şubat Salı günü başlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 15:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 25 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

24 Şubat Salı:

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 Şubat Çarşamba:

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği!
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP yine siyasi rüşvete düştü! Şaibeli kurultayın tanığı Tolgahan Erdoğan'a anlattı: Ağbaba ve Karabat'tan "500 bin Euro al sus" teklifi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
F.Bahçe yönetiminden motivasyon hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! 14:43
Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz 13:48
Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! 13:34
TBF sponsorluk anlaşmaları! TBF sponsorluk anlaşmaları! 13:26
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! 13:12
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi son notlar 12:57
Daha Eski
G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! 10:34
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? 10:42
Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! Zeren Spor'un rakibi Palmberg Schwerin! 10:59
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 11:18
Trabzonspor'un deplasman karnesi dikkat çekti! Trabzonspor'un deplasman karnesi dikkat çekti! 11:21
Galatasaray'ın hedefi! Galatasaray'ın hedefi! 11:27