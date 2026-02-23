CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Bologna-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Bologna ile Udinese karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak puanını 36'ya çıkartmayı hedefleyen Bologna, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Rakibinin 1 puan ile altında yer alan ve son 2 maçını da kaybeden Udinese ise kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Peki, Bologna-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 17:53
Bologna-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Bologna, evinde Udinese'yi ağırlıyor. 33 puanla 10. sırada yer alan Bologna, taraftarı önünde kazanarak puanını 36'ya çıkartmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Kötü bir dönemden geçen ve son iki maçını da kaybeden Udinese ise 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Deplasmanın zorlu ekibi, Bologna deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Bologna-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Bologna-Udinese maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

BOLOGNA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Udinese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu!
Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Kabine yeni bakanlarla Beştepe’de toplandı: Terörsüz Türkiye ve emekli ikramiyesine zam masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina-Pisa maçı ne zaman? Fiorentina-Pisa maçı ne zaman? 17:30
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den açıklamalar! Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'den açıklamalar! 16:21
FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! 16:17
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 16:09
Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! 15:57
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 15:54
Daha Eski
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı! 13:12
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'ler 13:22
TBF sponsorluk anlaşmaları! TBF sponsorluk anlaşmaları! 13:26
Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! Zecorner Kayserispor 2 maçta 4 puan topladı! 13:34
Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz Altay: Başarıları ile gurur duyuyoruz 13:48
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu! 14:43