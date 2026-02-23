Bologna-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Bologna, evinde Udinese'yi ağırlıyor. 33 puanla 10. sırada yer alan Bologna, taraftarı önünde kazanarak puanını 36'ya çıkartmayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Kötü bir dönemden geçen ve son iki maçını da kaybeden Udinese ise 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Deplasmanın zorlu ekibi, Bologna deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Bologna-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Bologna-Udinese maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

BOLOGNA-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Udinese maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.