Domenico Tedesco açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de olmama nedeni...

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 19:21 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 19:38
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Her şeyden önce bugünkü maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için en iyi 11'leri çıkartıyoruz. Nottingham Forest maçlarını düşünmüyoruz, bu maçı düşünüyoruz. Süper Lig'de oynanan her maç zor.

Sakatları ve eksikleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mert Müldür ve Kerem gibi oyuncular maç içerisinde çok fazla sprint atan oyuncular. Bu yüzden onları korumamız ve dikkat etmemiz gerekiyor.

Bugün 4'lü oynayacağız ama bir sonraki maçı bilmiyorum. Skriniar, bu takımın kalbi ve kaptanı. Bizi dışarıdan destekleyecek ve her zaman takımla birlikte. Birkaç hafta bizimle olmayacak ve bizim de çözüm bulmamız gerekiyor. Çağlar da çözümlerinden birisi. Kaptanlarımızdan birisi ve hiç şüphe yok ki iyi bir iş çıkaracak.

