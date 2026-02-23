CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen Everton, 37 puanla 9. sırada yer alıyor. Michael Carrick'in göreve gelmesinin ardından 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Kırmızı Şeytanlar ise 45 puanla 5. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Everton-Manchester United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 18:24
Everton-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında dev kapışma! David Moyes yönetimindeki Everton, Manchester United'ı ağırlayacak. 37 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak puanları evinde bırakmak istiyor. Karşılarında ise Michael Carrick yönetiminde çıkışa geçen Kırmızı Şeytanlar var. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu yükselten Manchester United, 48 puanla 4. sıraya yükselmek için sahaya çıkacak. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Everton-Manchester United maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu!
Tedesco'dan Kerem açıklaması!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan’dan iç ve dış politikaya güçlü mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
F.Bahçe WhatsApp grubunda G.Saray coşkusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? 18:44
Tedesco: Tedesco: 18:41
Everton-Manchester United maçı detayları Everton-Manchester United maçı detayları 18:24
Keçiörengücü Pendik deplasmanında galip! Keçiörengücü Pendik deplasmanında galip! 18:08
Bologna-Udinese maçı ne zaman? Bologna-Udinese maçı ne zaman? 17:53
F.Bahçe-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu! F.Bahçe-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu! 17:31
Daha Eski
Devler Ligi'nde rövanş heyecanı! Devler Ligi'nde rövanş heyecanı! 15:02
Trabzonspor’dan 15 puanlık geri dönüş! Trabzonspor’dan 15 puanlık geri dönüş! 15:07
Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası! Ritmik Cimnastik Gönül Şanda Kupası! 15:22
Sivasspor evinde Sakaryaspor'u farklı geçti Sivasspor evinde Sakaryaspor'u farklı geçti 15:25
Sarıyer sahasında farklı galip! Sarıyer sahasında farklı galip! 15:32
Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! 15:36