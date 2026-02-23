Everton-Manchester United MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında dev kapışma! David Moyes yönetimindeki Everton, Manchester United'ı ağırlayacak. 37 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak puanları evinde bırakmak istiyor. Karşılarında ise Michael Carrick yönetiminde çıkışa geçen Kırmızı Şeytanlar var. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak formunu yükselten Manchester United, 48 puanla 4. sıraya yükselmek için sahaya çıkacak. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Everton-Manchester United maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, George; Barry.

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo.