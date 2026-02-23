Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kanarya ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 19:00
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kanarya şampiyonluk yarışında bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak olan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele, bugün Chobani Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan, Benedyczak, Cenk Tosun

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 112 gol atarken, Kasımpaşa 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde 10 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde eden sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Kadıköy'de oynadığı maçlarda 23 gol atan Kanarya, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı.

MÜCADELEYİ YASİN KOL YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki kritik mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını M. Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelede VAR'da Sarper Barış Saka olacak. AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev alacak.

