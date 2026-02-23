CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde şoku!

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde şoku!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede Çağlar Söyüncü 26. dakikada sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi. Sarı-lacivertlilerde 41. dakikada bu kez Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle sahadan ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 20:31 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 20:59
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde şoku!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde önce maçın 17. dakikasında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bir süre kendini denese de daha sonra maça devam edemedi. Söyüncü, maçın 26. dakikasında yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

FENERBAHÇE'DE BİR ŞOK SAKATLIK DAHA!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sarı-lacivertliler şok üstüne şok yaşadı. Milan Skriniar'ın sakatlanmasının üstüne mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, maçın 26. dakikasında sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Öte yandan 39. dakikada Jayden Oosterwolde de beklenmeyen bir sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncu maça devam edemedi ve yerini 41. dakikada Kante'ye bıraktı. Böylelikle maça ilk 11'de başlayan iki stoper de ilk yarı bitmeden sakatlık sebebiyle kenara geldi.

F.Bahçe-Kasımpaşa | CANLI
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan’dan iç ve dış politikaya güçlü mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan Kerem açıklaması!
Ülkelerin UEFA gelirleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:40
F.Bahçe'de çifte sakatlık! F.Bahçe'de çifte sakatlık! 20:30
F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan F.Bahçe tribünlerinden koreografi: İnan 20:07
F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... 20:00
Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? 18:44
Tedesco'dan Kerem açıklaması! Tedesco'dan Kerem açıklaması! 18:41
Daha Eski
Sarıyer sahasında farklı galip! Sarıyer sahasında farklı galip! 15:32
Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! Sudenaz Bayram Türkiye şampiyonu oldu! 15:36
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 15:54
Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! Milli judocu Livanur Kayır'ın hedefi! 15:57
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 16:09
FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! FIFA'dan A. Demirspor'a puan silme cezası! 16:17