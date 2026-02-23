Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde şoku!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde önce maçın 17. dakikasında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bir süre kendini denese de daha sonra maça devam edemedi. Söyüncü, maçın 26. dakikasında yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

FENERBAHÇE'DE BİR ŞOK SAKATLIK DAHA!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sarı-lacivertliler şok üstüne şok yaşadı. Milan Skriniar'ın sakatlanmasının üstüne mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, maçın 26. dakikasında sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Öte yandan 39. dakikada Jayden Oosterwolde de beklenmeyen bir sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncu maça devam edemedi ve yerini 41. dakikada Kante'ye bıraktı. Böylelikle maça ilk 11'de başlayan iki stoper de ilk yarı bitmeden sakatlık sebebiyle kenara geldi.