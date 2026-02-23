Fenerbahçeli taraftarlardan Cenk Tosun'a tepki!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler ile ara transferde karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden ve Kasımpaşa'ya transfer olan Cenk Tosun'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 21:50
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler ile ara transferde karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden ve Kasımpaşa'ya transfer olan Cenk Tosun, bu mücadeleye ilk 11'de başladı. Tosun, 76. dakikada oyundan çıkıp yerini Pape Habib Gueye'ye bırakırken Kadıköy'de eski takımının taraftarları tarafından ıslıklı tepkiye maruz kaldı.

