Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Golü de bulduk ama...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı geri çeviren sarı-lacivertlilerde takımın teknik direktörü Domenico Tedesco maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

"İkinci kez Fenerbahçe fırsatı değerlendiremedi bu sezon, bunun sebebi nedir?"

Domenico Tedesco: "Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz lazım. Kazanırken ve kaybederken analiz gerekli. İki farklı yarı izledik. Çok problem yaşadık. İlk yarı iki stoperi değiştirdik. Skriniar da bir önceki maç sakatlandı. İkinci yarı başlarken sistemi değiştirdik, bir kere çalışmamıza rağmen iyi uyguladık. Baskı kurduk ve golü de bulduk ama kalemizde golü gördük. Önümüze bakmamız gerekiyor."

"Ligde yolumuz hala çok uzun. Önümüze bakacağız. Bu gece yazık oldu."

"Ederson ve Talisca'nın sıkıntıları var, Milan sakat, Çağlar sakat, Oosterwolde ile Fred cezalı… Yeni bir gün, yeni çözümler bulacağız."