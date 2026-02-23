Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk eti.

Heyecan dolu maçta Kanarya 90+5. dakikada Asensio ile öne geçmesine rağmen skor avantajnı koruyamadı. Kasımpaşa'da 90+11. dakikada Allevinah sahneye çıktı ve kaydettiği gol ile maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe 1 - 1 Kasımpaşa (MAÇTAN KARELER)

14. dakikada Asensio'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Benedyczak'in pasında topla buluşan Diabate'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Levent Mercan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Asensio'nun kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.

45+1. dakikada Musaba'nın pasında Asensio'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+3. dakikada Cenk'in pasında sol tarafta topla buluşan Diabate'nin vuruşunda kaleci Ederson topu kontrol etti.

49. dakikada Nene'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası üzerinde Yiğit Efe'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

59. dakikada Levent'in sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kontrol etti.

66. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Semedo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Ben Ouanes, Yiğit Efe Demir ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karıdan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+5. dakikada Nene'nin sol taraftan ortasında Asensio'nun ceza yayı içerisinden sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-0

90+11. dakikada Benedyczak'ın soldan ortasında Baldursson'un kafayla indirdiği topu kale alanında Allevinah tamamladı. 1-1

LEVENT MERCAN 1,5 AY SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü. Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu. Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

MUSABA 3 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.

Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.

SANTRFORDA TERCİH TALISCA

Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.

Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.

YÖNETİMDEN TARAFTARA ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe Yönetimi, ligde bitime 12 maç kala sarı-lacivertli tribünlere şampiyonluk mesajı verdi. Kasımpaşa maçı öncesinde kale arkasında "İNAN FENERBAHÇE" mesajının olduğu bir koreografi yapılırken, stat hoparlörlerinde de Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısı çalındı.

ASENSIO'YA PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçı öncesinde plaketle ödüllendirildi. Trendyol Süper Lig'de Ocak ayının en güzel golüne imza atan oyuncuya ödülü, karşılaşma öcnesinde takdim edildi.

FENERBAHÇELİ BAZI FUTBOLCULAR "ENGELSİZ" TRİBÜNÜNE GİTTİ

Fenerbahçeli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, müsabaka öncesinde engelsiz tribününü ziyaret etti. Türk Telekom tarafından görme engelli taraftarlar için saha kenarında kurulan standda bulunan 3 isme çiçek verildi. Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.