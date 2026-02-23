CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de maç sonu korkutan görüntü! Anderson Talisca...

Fenerbahçe'de maç sonu korkutan görüntü! Anderson Talisca...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kanarya şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip olan maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Talisca'nın stadyumdan ayrılış görüntüleri sarı-lacivertli camiayı endişelendirdi. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:13 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:19
Fenerbahçe'de maç sonu korkutan görüntü! Anderson Talisca...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kanarya şampiyonluk yarışında hayati öneme sahip olan maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından takımın yıldız isimlerinden Talisca'nın stadyumdan ayrılış görüntüleri sarı-lacivertli camiayı endişelendirdi.

Brezilyalı yıldızın durumu kulüp doktorlarının kontrolü sonrası belli olacak

TEDESCO MAÇ SONU AÇIKLAMIŞTI

Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Domenico Talisca, maça devam edemeyen Çağlar ve Oosterwolde'nin yanı sıra Ederson ve Talisca'nın da sıkıntılarının olduğunu söylemişti.

İŞTE O ANLAR:

Tedesco: Golü de bulduk ama...
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan’dan iç ve dış politikaya güçlü mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme!
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 23:45
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! 23:39
G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? 23:29
Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... 23:13
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? 23:01
Tedesco: Golü de bulduk ama... Tedesco: Golü de bulduk ama... 22:40
Daha Eski
Bologna-Udinese maçı ne zaman? Bologna-Udinese maçı ne zaman? 17:53
Keçiörengücü Pendik deplasmanında galip! Keçiörengücü Pendik deplasmanında galip! 18:08
Everton-Manchester United maçı detayları Everton-Manchester United maçı detayları 18:24
Tedesco'dan Kerem açıklaması! Tedesco'dan Kerem açıklaması! 18:41
Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Girona maçı ne zaman? 18:44
F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... F.Bahçe'den dünyada ilk! Engelsiz tribün... 20:00