Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin maçı sonrası paylaşım: Hangisi ofsayt?

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Kadıköy'de oynanan ve Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde'nin sakatlandığı, Ederson ile Talisca'nın da durumlarının belirsiz olduğu maçta Kasımpaşa'yla 90+11'de yediği gol sonrası 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybettiği haftada ezeli rakibiyle puanları eşitleme fırsatını tepti.

55 puanlı Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan sarı lacivertli ekip ligde puanını 53'e çıkardı.

Bu dramatik mücadele sonrası Galatasaray'dan flaş bir paylaşım geldi.

"HANGİSİ OFSAYT?"

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen gollerinin yanı sıra Süper Lig maçlarında yaşanan diğer pozisyonları paylaştı.

Sarı kırmızılı kulübün paylaşımında, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." denildi.

İşte o paylaşım