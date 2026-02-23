Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? Razgatlıoğlu yarış takvimi

Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını sürdüren Toprak, 16 yaşındayken İstanbul Park'ın pist rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda birinci olarak ismini duyurdu. Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz motosikletçi Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı. Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğunu ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla elde ederken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi. 3. dünya şampiyonluğuna 2025'te ulaşan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.