Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? Razgatlıoğlu yarış takvimi

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de yarışan ilk Türk olmaya hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu'nun piste çıkmasına kısa bir süre kaldı. Yarışı heyecanla bekleyen sporseverler ise "Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman? MotoGP yarışı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP yarışı hakkında öne çıkan detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:01
Motor sporlarının zirvesi kabul edilen MotoGP'de tarihi bir an yaşanmak üzere. Dünya sahnesinde adından söz ettiren milli pilot Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak piste çıkmaya hazırlanıyor. Yarışa sayılı günler kala heyecan giderek artarken, sporseverler de detayları mercek altına almış durumda. "Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman?", "MotoGP yarışı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte, Toprak Razgatlıoğlu yarış takvimi hakkında merak edilenler...

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN İLK MOTOGP YARIŞI NE ZAMAN?

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 2021, 2024 ve 2025'i zirvede tamamlayarak, 3 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonuna 27 Şubat'ta Tayland Motosiklet Grand Prix'siyle Buriram bölgesindeki Chang Uluslararası Pisti'nde başlayacak.

MOTOGP'DE YARIŞAN İLK TÜRK OLACAK

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı için Yamaha YZR-M1 ile anlaştı.

Toprak, 2026 sezonunda 27 Şubat'tan itibaren MotoGP'de Pramac Yamaha takımı adına Antalya'nın plaka numarası 07 ile yarışacak.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, hafta sonu Tayland Motosiklet Grand Prix'si ile Türkiye adına MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu ünvanını tarihe yazdıracak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN SUPERBIKE KARİYERİ

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3 kez dünya şampiyonluğu kazanarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Toprak, Superbike kariyerinde 258 yarış yaptı ve 173 kez ilk 3'te yer alarak Türkiye'yi podyumda temsil etti. WSBK kariyerinde 78 kez İstiklal Marşı'nı motosiklet tutkunlarına zirvede dinletmeyi başaran Toprak, 61 kez ikinci, 34 kez de üçüncü oldu.

Toprak, 8 sezon yarıştığı WSBK'da 2024'te bir sezonda üst üste 13 galibiyet alarak bu alanda rekor kırdı. Toprak, 2021 ve 2024 ve 2025 dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2022 ile 2023 sezonlarını dünya ikincisi tamamladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 Ekim 1996'da dünyaya gelen 29 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu, "Tek teker Arif" lakabıyla bilinen babası motosikletçi Arif Razgatlıoğlu ile beraber 7 yaşında motosiklet kullanmaya başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toprak bana geldiğinde 14 yaşındaydı, daha öncesi de var. Ondan önce de 3-4 sene uzaktan desteklemiştim, yarışacağı yerleri belirleyip babasıyla beraber oralara göndermiştim. 14 yaşından sonra tamamen yanıma aldım." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışmalarını sürdüren Toprak, 16 yaşındayken İstanbul Park'ın pist rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu olduktan sonra, 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda birinci olarak ismini duyurdu.

Superbike'da ilk dünya şampiyonluğunu Pata Yamaha ile 2021 yılında kazanan Toprak, Türk motor sporları tarihinde Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki 5 şampiyonluğundan sonra Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu başarıya ulaşan ilk Türk motosikletçi oldu ve İngiliz motosikletçi Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisini sonlandırdı.

Yamaha'ya en çok yarış alan pilot ünvanını kazandıran Toprak, ikinci dünya şampiyonluğunu ise 2024'te ROKiT BMW Motorrad takımıyla elde ederken BMW'ye de tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi. 3. dünya şampiyonluğuna 2025'te ulaşan Toprak, BMW'ye de ikinci pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı.

