Fenerbahçe'de Ederson şoku! 3 hafta yok

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco, kaleci Ederson'un sahalardan 3 hafta uzak kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:45Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:51
