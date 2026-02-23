CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Ederson şoku! 3 hafta yok

Fenerbahçe'de Ederson şoku! 3 hafta yok

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco, kaleci Ederson'un sahalardan 3 hafta uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:45 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 23:51
Fenerbahçe'de Ederson şoku! 3 hafta yok
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'dan kaleci Ederson için dikkat çeken bir açıklama geldi. Tedesco yapmış olduğu açıklamada Ederson'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
