Fenerbahçe'de maç sonu Semedo: Rakibimize karşı ikinci kez...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Nelson Semedo, maç sonrası konuştu.Portekizli oyuncu, Zor bir maçtı. Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı, galip gelmek istiyorduk. Oyunun sonunda golü bulduk ama sonra golü yedik. Çalışmalıyız, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Rakibimize karşı ikinci kez puan kaybettik. Kendimize inanmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Her detay çok önemli ve bizim de bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor." sözlerini sarf etti.
