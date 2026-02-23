Fred'den dikkat çeken beraberlik sözleri! "Kendimi korkunç hissediyorum"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred, maç sonrası konuştu.Brezilyalı oyuncu, "Çok zor kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki açları kazanalım." sözlerini sarf etti.
