Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fred'den dikkat çeken beraberlik sözleri! "Kendimi korkunç hissediyorum"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred maç sonu açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldızdan dikkat çeken sözler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 00:57
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Fred, maç sonrası konuştu.

Brezilyalı oyuncu, "Çok zor kendimi çok korkunç ve kötü hissediyorum! Kazanmamız gereken bir maçtı! Golü bulduk ve golü yememeliydik. Bu akşam çok üzüleceğiz ama yarından itibaren kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz. Takım olarak umudumuzun düşmesine izin vermemeliyiz. Bu maç bize ders olsun ki önümüzdeki açları kazanalım." sözlerini sarf etti.
