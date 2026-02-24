Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile puanını eşitleme şansını tepti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 08:49
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken, Kasımpaşa puanını 20'ye çıkardı.
Usta yazar Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - TEDESCO HOCA DEĞİL
Haftalardır basın, taraftar, hatta tüm Türkiye tarafından pohpohlanmış Tedesco'nun ne kadar rezil bir antrenör olduğu, hatta antrenör falan olmadığı, belki makine mühendisi ya da istatistikçi antrenör olduğu dün gece yine ortaya çıktı.
Haftalar önce berabere kalınan Göztepe maçından sonra onu ağır eleştirmiştik. Fakat dün resmen futbolun gerçeklerine ihanet etti. Şöyle bir maçta Kerem'i nasıl oynatmazsın? Hadi başlamadın, sonradan niye sokmazsın?
Nottingham Forest maçında o üçlü diri savunmayı oynatmayıp Sidiki ile başlıyorsun, dün o Sidiki'yi 75'te oyuna alıyorsun. Koskoca F.Bahçe'nin ligin en zayıf takımlarından biri karşısında neredeyse pozisyonu yok.
Uzatma anlarında Asensio'nun vuruş tekniği sayesinde öne geçip skoru koruyamıyorsun. Şu anda tüm taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Üstelik hasar çok büyük. Sadece puan kaybı değil Çağlar sakatlandı çıktı, adale sakatlığı. Oosterwolde sakatlandı çıktı, muhtemelen o da adale sakatlığı. Tüm bu adale sakatlıkları acaba yanlış antrenman ya da aşırı yüklenme mi yapılıyor sorusunu akıllara getiriyor.
Sonuçta bir 90 dakikada tüm F.Bahçe taraftarını korkunç üzen ve Konyaspor mağlubiyetini de G.Saray taraftarına unutturan bir maç oldu. Hakem Yasin Kol sonuca etki etmedi ama hayatımda görmediğim bir şey oldu... Bir ara sahada iki top vardı. Biriyle F.Bahçe, biriyle Kasımpaşa oynuyordu ve maç devam ediyordu..
