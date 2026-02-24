CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile puanını eşitleme şansını tepti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 08:49
Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

İki takım, uzatma dakikalarında bulduğu karşılıklı gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Fenerbahçe'nin golü 90+5. dakikada Marco Asensio'dan gelirken, Kasımpaşa'nın golünü 90+11. dakikada Jim Allevinah kaydetti.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 53'e yükseltirken, Kasımpaşa puanını 20'ye çıkardı.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Usta yazar Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...


Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

AHMET ÇAKAR - TEDESCO HOCA DEĞİL

Haftalardır basın, taraftar, hatta tüm Türkiye tarafından pohpohlanmış Tedesco'nun ne kadar rezil bir antrenör olduğu, hatta antrenör falan olmadığı, belki makine mühendisi ya da istatistikçi antrenör olduğu dün gece yine ortaya çıktı.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Haftalar önce berabere kalınan Göztepe maçından sonra onu ağır eleştirmiştik. Fakat dün resmen futbolun gerçeklerine ihanet etti. Şöyle bir maçta Kerem'i nasıl oynatmazsın? Hadi başlamadın, sonradan niye sokmazsın?

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Nottingham Forest maçında o üçlü diri savunmayı oynatmayıp Sidiki ile başlıyorsun, dün o Sidiki'yi 75'te oyuna alıyorsun. Koskoca F.Bahçe'nin ligin en zayıf takımlarından biri karşısında neredeyse pozisyonu yok.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Uzatma anlarında Asensio'nun vuruş tekniği sayesinde öne geçip skoru koruyamıyorsun. Şu anda tüm taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Üstelik hasar çok büyük. Sadece puan kaybı değil Çağlar sakatlandı çıktı, adale sakatlığı. Oosterwolde sakatlandı çıktı, muhtemelen o da adale sakatlığı. Tüm bu adale sakatlıkları acaba yanlış antrenman ya da aşırı yüklenme mi yapılıyor sorusunu akıllara getiriyor.

Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Sonuçta bir 90 dakikada tüm F.Bahçe taraftarını korkunç üzen ve Konyaspor mağlubiyetini de G.Saray taraftarına unutturan bir maç oldu. Hakem Yasin Kol sonuca etki etmedi ama hayatımda görmediğim bir şey oldu... Bir ara sahada iki top vardı. Biriyle F.Bahçe, biriyle Kasımpaşa oynuyordu ve maç devam ediyordu..

