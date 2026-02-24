Ahmet Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"

Haftalar önce berabere kalınan Göztepe maçından sonra onu ağır eleştirmiştik. Fakat dün resmen futbolun gerçeklerine ihanet etti. Şöyle bir maçta Kerem'i nasıl oynatmazsın? Hadi başlamadın, sonradan niye sokmazsın?

Nottingham Forest maçında o üçlü diri savunmayı oynatmayıp Sidiki ile başlıyorsun, dün o Sidiki'yi 75'te oyuna alıyorsun. Koskoca F.Bahçe'nin ligin en zayıf takımlarından biri karşısında neredeyse pozisyonu yok.