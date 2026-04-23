Beşiktaş'tan Everton bombası! Transferi böyle duyurdular

Brezilya medyası, Beşiktaş'ın 'Cebolinda' lakaplı yıldız Everton Sousa Soares'le ciddi şekilde ilgilendiğini iddia etti.

Haberde; Flamengo'nun sözleşmesi 2026 yılının sonunda bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusundan bonservis kazanmak istediği ve satışına sıcak baktığı vurgulandı.

Everton bu sezon Flamengo formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam eden 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.