Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı şifresiz, canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselecek. Siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde avantajı kullanmak isterken, Alanyaspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Futbolseverler "Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Dev karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı ve maçın detayları merak ediliyor. Beşiktaş - Alanyaspor maçı detayları ve canlı izleme linki FOTOMAÇ.com'da!

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak ATV ekranlarında canlı yayınlayacak.

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Karşılaşma tek maç üzerinden oynandığı için 90 dakika beraberlikle sonuçlanırsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin yine bozulmaması durumunda yarı finale yükselecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Beşiktaş, seyircisi önünde hata yapmadan turu geçmek isterken; Alanyaspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, El Bilal, Hyeon Gyu-Oh.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang Ui-Jo, Mounie.

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip daha önce kupayı 11 kez müzesine götürme başarısını göstermişti. Kartal son olarak 2023-24 sezonundaki finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

ELERSE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlılar kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider bitirdi. Beşiktaş; Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile rakip sahada berabere kaldı. Kartal, Alanyaspor'u elemesi durumunda Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

3 YILLIK ÖZLEM

Beşiktaş rakibine karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında Alanya'da 2-0 mağlup olan siyahbeyazlılar, Tüpraş Stadı'nda turuncu-yeşilli ekip ile 2-2 berabere kalmıştı.