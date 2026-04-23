Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaraylı isme flaş eleştiri! "Kendini Messi sandı"

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Usta yazar Bülent Timurlenk, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada Adama Traore kaydetti.

Usta yazar Bülent Timurlenk, Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazı...

BÜLENT TİMURLENK - LAÇKALIĞIN SONU

Fenerbahçe derbi öncesi kupada aslarıyla sahaya çıkarken, Okan Buruk'un 4 gün önce deplasmanda devirdiği Gençlerbirliği karşısına as kadroda iki isimle başlamasının mantıklı bir açıklaması var ama bu 11'in ve kenardan gelenlerin 90 dakika oynadığı futbolun açıklaması yok.

Galatasaray'da az kazanan yok, en çok kazananları da dahil dün taraftarı önünde oynadıkları ilk yarıda sadece 4 hücum geliştirip kaleye isabetli şut çekemeyen futbolcuların ve Okan Buruk'un İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter'in kupada elediği maçın en azından özetini seyredip aynanın karşısına geçmeleri lazım.

Volkan Demirel'in takımı bir geçiş hücumu bir de Günay'ın hediyesiyle tabelada ikiyi bulurken, iş yapan ve yapabilecek adamı Sane'yi oyundan alan, prensi Yunus'a yine sarılan Okan Buruk bu takımı yarı final bileti için hazırlamamış…

Süper Kupa'da varlık gösteremeden Fenerbahçe'ye kaybedip bir de kupadan elendiğinizde pazar günü stres altında olan mutlak kazanması gereken rakibiniz mi olur yoksa siz mi? Futbol ayaklar kadar beyinle de oynanır.

Ahmed Kutucu bu organını kullanmayıp kendini Messi sanıp 3 kişinin arasına dalıp kaptırınca Galatasaray'ın yediği ilk gole, maçlardan sonra medyaya 'deli yürek' konuşan Günay da elindeki topa sahip çıkamayıp kupaya vedaya sebep oldu. Sebep-sonuç ilişkisinden dolayı sezon bittiğinde gidecek çok daha fazlası var bu takımda… Laçkalık da bir yere kadar!

