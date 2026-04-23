CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan tablo! Fatura ağır oldu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'a elenmesinin ardından sarı-lacivertlilerde o gerçek hayal kırıklığına neden oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 09:21
Fenerbahçe tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu ama yine yüzü gülmedi. Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham'a elenen sarı-lacivertliler, nisanda TÜMOSAN Konyaspor'a boyun eğerek Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertlilerin elinde sadece Süper Lig kaldı ama bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşmesi, şampiyonluk umutlarını azalttı.

REKOR HARCAMA YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre, 142 milyon Euro (7.5 milyar TL) ile kulüp tarihinin en yüksek bonservis harcaması yapılmasına rağmen taraftar yine hüsran yaşadı.

İKİ TRANSFERİ 15 TAKIMA BEDEL

Sezon başında Kerem'e (22.5 milyon Euro) ara transferde ise Guendouzi'ye (28 milyon Euro) ödenen bonservisle iki rekor kırıldı.

Kasadan çıkan toplam 142 milyon Euro bonservis, Galatasaray (344 milyon) ve Beşiktaş (185 milyon) hariç diğer takımların kadro değerinden daha fazla oldu.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

8 golle en skorer oyuncusu En-Nesyri'yi devre arasında gönderirken yerine monte edilen Sidiki Cherif sınıfta kaldı. Zorunlu satın alma opsiyonuyla 22 milyon Euro bedel ödenen Fransız santrfor, 3 gol-1 asistle beklentiyi karşılayamadı.

DERBİ CANAVARI ANADOLU'YA TAKILDI

Fenerbahçe, uzatmalarda Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 13 puan kaybederken kupaya da çeyrek finalde havlu attı.

Neuer'den (11.1 milyon Euro) sonra Avrupa'nın en çok kazanan ikinci kalecisi olan Ederson (11 milyon) hedefe konuldu.

OKYANUSU GEÇİP DEREDE BOĞULDU

Rize maçındaki hatalı çıkışıyla tepki alan Sambacı, Konya'da isabet eden 2 şutun birini yerken ligde de yüzde 71'lik kurtarış değeriyle 11 numarada kaldı. Kanarya, derbilerde 13 puan elde etse de okyanusu geçip derede boğuldu.

Ligde büyükler dışında karşılaştığı rakiplerine tam 22 puan verdi. Bu sezon hiç lider olamayan Fenerbahçe, en son 30 Ağustos 2024'te 4. haftada günü zirvede geçirdi. 3 Şubat 2024'te ise 24. haftayı lider tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK'da kader gecesi! ZTK'da kader gecesi! 09:18
G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! G.Saray'da flaş ayrılık gelişmesi! 09:15
Karadeniz'de kupa ateşi yanıyor! Karadeniz'de kupa ateşi yanıyor! 08:57
Usta yazardan ağır eleştiri! "Tam bir rezalet ve fiyasko" Usta yazardan ağır eleştiri! "Tam bir rezalet ve fiyasko" 08:13
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:31
Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! Sporting Lizbon kupa finaline adını yazdırdı! 01:25
Daha Eski
Kyrie Irving'den anlamlı hareket! Kyrie Irving'den anlamlı hareket! 01:22
Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda! 01:22
Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! Trabzonspor iki oyuncuyla prensipte anlaştı! 01:22
Göztepe aynı kaderi yaşadı! Göztepe aynı kaderi yaşadı! 01:22
Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! Cansu Şeyhoğlu dünya ikincisi oldu! 01:22
Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! Galatasaray'da Koopmeiners ısrarı sürüyor! 01:22