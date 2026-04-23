Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Çağrı Balta'dan sonra...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan altyapısını güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Galatasaray forması giyen Çağrı Hakan Balta'yı transfer eden sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımdan bir isimle daha anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 09:25
Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe, genç ve gelecek vadeden isimleri de takıma kazandırmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz aylarda Galatasaray altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta'yı transfer etmişti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet yeni bir iddiayla yeniden alevlendi.
BERK KIZILDEMİR FENERBAHÇE'YE
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray altyapısında forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Berk Kızıldemir ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Bu sezon Galatasaray U19 formasıyla 22 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
