Fenerbahçe'de Tedesco ile ilgili flaş karar! Galatasaray derbisi kaybedilirse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco için de kritik bir önem taşıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 10:24
Jose Mourinho'nun vedasının ardından 9 Eylül 2025'te koltuğu devralan Tedesco, performansıyla dikkat çekmişti.
40 yaşındaki hoca, TFF Süper Kupa şampiyonluğu ile alkış aldı. 19 maçta yenilmeyip ligin ilk yarısını namağlup kapatma başarısı gösterirken 1964-65'teki kulüp rekorunu egale etti.
Ligde derbi kaybetmeyip, Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2'şer maçta da yenerek 30 yıl sonra bir ilki başardı.
İtalyan çalıştırıcının tahtı, üst üste gelen Kasımpaşa ve Antalya beraberlikleriyle sallanmaya başladı.
Ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında aldığı yenilgi kredisini bitirdi.
ŞANSINI TÜKETTİ
Yine üst üste gelen Rize beraberliği ve Konya yenilgisi ise gelecek sezon için devam etme şansını tüketti.
DERBİ KAYBEDİLİRSE YOLCU
Sabah'ın haberine göre; Tedesco'nun elinde sadece Galatasaray derbisinde alacağı sonuç kaldı.
Fenerbahçe'nin başında 44 resmi maça çıkan Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 2.05 puan ortalaması sağladı. Ligde bu rakam 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi ile 2.22 puan ortalaması oldu.
