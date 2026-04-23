Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Tedesco ile ilgili flaş karar! Galatasaray derbisi kaybedilirse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco için de kritik bir önem taşıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 10:24
Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Ligde bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak puan farkını 1'e indirmeyi ve şampiyonluk şansını artırmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco için de kritik bir önem taşıyor.

Jose Mourinho'nun vedasının ardından 9 Eylül 2025'te koltuğu devralan Tedesco, performansıyla dikkat çekmişti.

40 yaşındaki hoca, TFF Süper Kupa şampiyonluğu ile alkış aldı. 19 maçta yenilmeyip ligin ilk yarısını namağlup kapatma başarısı gösterirken 1964-65'teki kulüp rekorunu egale etti.

Ligde derbi kaybetmeyip, Beşiktaş ve Trabzonspor'u 2'şer maçta da yenerek 30 yıl sonra bir ilki başardı.

İtalyan çalıştırıcının tahtı, üst üste gelen Kasımpaşa ve Antalya beraberlikleriyle sallanmaya başladı.

Ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında aldığı yenilgi kredisini bitirdi.

ŞANSINI TÜKETTİ

Yine üst üste gelen Rize beraberliği ve Konya yenilgisi ise gelecek sezon için devam etme şansını tüketti.

DERBİ KAYBEDİLİRSE YOLCU

Sabah'ın haberine göre; Tedesco'nun elinde sadece Galatasaray derbisinde alacağı sonuç kaldı.

Fenerbahçe'nin başında 44 resmi maça çıkan Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 2.05 puan ortalaması sağladı. Ligde bu rakam 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi ile 2.22 puan ortalaması oldu.

