Beşiktaş'tan stopere flaş hamle! Agbadou'nun partneri olacak

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların, Uduokhai ile vedalaşıp Agbadou'nun yanına bir stoper takviyesi yapması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre Kara Kartal'ın bu doğrultuda ise gündemine Bayer Leverkusen'de forma giyen Edmond Tapsoba'yı aldığı öğrenildi. Transfermarkt verilerine göre 35 milyon euro piyasa değeri olan Tapsoba'nın Bayer Leverkusen ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Alman ekibinde 40 maçta forma giyerken takımına 5 gol 3 asistlik katkı sağladı.