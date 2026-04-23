Fenerbahçe'de flaş Asensio gelişmesi! Galatasaray derbisine yetişecek mi?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanan Marco Asensio'nun pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. İspanyol yıldızı dev maça yetiştirmek için seferberlik ilan eden sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcunun son durumu belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 11:13
Deneyimli oyuncu, ligde oynanan Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile kupada oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giyemedi.
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesinde Asensio için adeta seferberlik ilan edildi.
Sağlık ekibi, İspanyol yıldızı karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun tedavi programı uyguluyor. Teknik heyet de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Sağlık ekibinin son kontrolleri ve oyuncunun vereceği fiziksel tepki Tedesco'nun kararında belirleyici olacak.
Hücum hattında yaşanan üretkenlik sorunları göz önüne alındığında, Asensio'nun dönüşü büyük önem taşıyor.
KADRODA OLMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Milliyet'in haberine göre; Tedesco, risk almak istemese de maçın önemi nedeniyle İspanyol yıldızın kadroda olmasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.
Ancak son karar, cumartesi günü yapılacak antrenman ve kontrollerin ardından verilecek.
