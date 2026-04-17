Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Tottenham Premier Lig'de küme düşmezse...
Fenerbahçe ile ismi uzun süredir transfer dedikodularında anılan o isim hakkında sarı-lacivertlileri üzecek bir iddia gündeme geldi. Tottenham'ın küme düşmemesi durumunda transferde öne çıkan kulüp olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 15:33
The Athletic'in haberine göre, Senesi'nin olası transferinde şu anda Tottenham'ın en önde gelen aday konumunda olduğu ancak henüz anlaşmanın kesinleşmediği belirtildi.
Haberde ayrıca Arjantinli futbolcunun transfer durumunun diğer kulüplerden gelen ilgi nedeniyle halen açık olduğu vurgulandı.
Marcos Senesi'nin mevcut kulübü olan Bournemouth ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Transfermarkt verilerine göre 28 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 22 milyon euro.
2022/23 sezonundan bu yana Bournemouth forması giyen Senesi, bu sezon 33 maçta forma giyerken takımına 4 asistlik katkı sağladı.
