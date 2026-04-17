Transferde Pape Matar Sarr derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde rakip oldu. Geçtiğimiz sezonlarda da birçok kez transferde rakip olan iki ezeli kulüp, şimdi Pape Matar Sarr için yeniden yarışa girmiş durumda. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2026 15:08
Ayrıca haberde, Pape Matar Sarr'ın bu yaz Tottenham'dan 57,4 milyon Euro karşılığında ayrılabileceği iddia edildi.
18. sırada yer alan Tottenham'ın Championship'e düşmesi durumunda oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılacak.
Pape Matar Sarr bu sezon Tottenham formasıyla 34 maçta görev alırken 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Senegalli oyuncunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İşte Afrika basınında yer alan haber...
