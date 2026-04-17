Fenerbahçe transferde eski yıldızını tekrar istiyor! Menajeri...
Son dakika Fenerbahçe haberler: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da zaman kaybetmeden başladı. Kanarya, yıldız oyuncunun menajeriyle temaslara bile geçti. İşte detaylar...(FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Sarı-lacivertli kurmaylar ile Rita arasında çok kritik bir zirve gerçekleştirdi.
Oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet raporları masaya yatırıldı.
Fenerbahçe yönetimi, bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.
Bayern Münih'te rotasyonda kalan ve oynayamadığı için mutsuz olan 29 yaşındaki stoperin Avrupa'nın 5 büyük liginden istediği teklifi alamaması halinde F.Bahçe'ye dönebileceği de vurgulandı.
3 MILYON EURO'YA GELDI
3 milyon euro'ya 2021 yazında Beijing'den Fenerbahçe'ye gelen Kim Min-jae, 1 yaz sonra 19 milyon euroya Napoli'ye transfer oldu. Min-jae, 1 sene Napoli'de oynayıp Serie A şampiyonluğu yaşadıktan sonra 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'in yolunu tuttu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.