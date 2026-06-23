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Haberler Basketbol Beşiktaş BOA'nın yeni transferi Hebard basketbol kariyerini sonlandırdı

Beşiktaş BOA'nın yeni transferi Hebard basketbol kariyerini sonlandırdı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için henüz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 14:04
Beşiktaş BOA'nın yeni transferi Hebard basketbol kariyerini sonlandırdı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş BOA Takımı'mızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır. Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz."

ABD'li uzun forvet, son olarak VBW Gdynia'da forma giydi.

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