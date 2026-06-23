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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın transfer etmek istediği Bruno Fernandes cephesinde sarı kırmızılı ekibe şok bir yanıt geldi. İşte detaylar ve Aslan'ın yeni transfer planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 14:40
Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Galatasaray'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Bruno Fernandes ismi, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında şimdiden büyük bir heyecan dalgası yaratmış durumda.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Portekizli yıldızın oyun kurucu yetenekleri ve liderlik vasıfları, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasındaki hücum çeşitliliği arayışıyla tam olarak örtüşüyor.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Ancak Premier Lig devi Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kadroya katmak, finansal açıdan göründüğünden çok daha büyük zorluklar barındırıyor.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

50 MİLYON EURO İSTEDİLER!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İngiliz kulübünün kapıyı 50 milyon eurodan açması, sarı-kırmızılı kurmayların bütçe planlamasını ilk etapta ciddi şekilde zorladı.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Buna ek olarak yıldız futbolcunun net maaş talebinin yanı sıra imza parası ve başarı bonusları gibi ek yükümlülükler de masaya gelince toplam maliyet astronomik bir seviyeye ulaştı.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Galatasaray yönetimi, kulübün finansal yapısını ve UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kriterlerini tehlikeye atmamak adına bu transferde frene basma kararı aldı.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Avrupa basınında da geniş yankı bulan bu gelişmenin ardından, scout ekibi ve transfer komitesi vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldi.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

Özellikle takımı uzun yıllar sırtlayabilecek, daha genç ve geleceğe yatırım olabilecek profildeki oyuncular öncelikli hedef haline geldi.

Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU: CAN UZUN!

Bu doğrultuda Eintracht Frankfurt'un yükselen değeri Can Uzun için girişimler hızlandırılırken, oyuncunun çok yönlü yapısı teknik heyeti cezbediyor.

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