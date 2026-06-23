Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...

50 MİLYON EURO İSTEDİLER! Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İngiliz kulübünün kapıyı 50 milyon eurodan açması, sarı-kırmızılı kurmayların bütçe planlamasını ilk etapta ciddi şekilde zorladı.

Buna ek olarak yıldız futbolcunun net maaş talebinin yanı sıra imza parası ve başarı bonusları gibi ek yükümlülükler de masaya gelince toplam maliyet astronomik bir seviyeye ulaştı.