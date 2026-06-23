Bruno Fernandes cephesinden şoke eden cevap! Galatasaray'dan yeni transfer planı...
Son dakika haberi... Galatasaray'ın transfer etmek istediği Bruno Fernandes cephesinde sarı kırmızılı ekibe şok bir yanıt geldi. İşte detaylar ve Aslan'ın yeni transfer planı...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 14:40
50 MİLYON EURO İSTEDİLER!
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İngiliz kulübünün kapıyı 50 milyon eurodan açması, sarı-kırmızılı kurmayların bütçe planlamasını ilk etapta ciddi şekilde zorladı.
Buna ek olarak yıldız futbolcunun net maaş talebinin yanı sıra imza parası ve başarı bonusları gibi ek yükümlülükler de masaya gelince toplam maliyet astronomik bir seviyeye ulaştı.
Galatasaray yönetimi, kulübün finansal yapısını ve UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kriterlerini tehlikeye atmamak adına bu transferde frene basma kararı aldı.
Avrupa basınında da geniş yankı bulan bu gelişmenin ardından, scout ekibi ve transfer komitesi vakit kaybetmeden alternatif isimlere yöneldi.
Özellikle takımı uzun yıllar sırtlayabilecek, daha genç ve geleceğe yatırım olabilecek profildeki oyuncular öncelikli hedef haline geldi.
ROTA YENİDEN OLUŞTURULDU: CAN UZUN!
Bu doğrultuda Eintracht Frankfurt'un yükselen değeri Can Uzun için girişimler hızlandırılırken, oyuncunun çok yönlü yapısı teknik heyeti cezbediyor.
Can Uzun geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt'ta 28 maça çıktı ve 10 gol ile 6 asist üretti.
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