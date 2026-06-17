Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Wilfried Singo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Ekvador ile oynadığı maçta performansıyla göz dolduran oyuncu, transferde pek çok takımın radarına girdi. Cimbom, Singo'nun olası ayrılığından kasasını ağzına kadar doldurabilir. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda başarıyla geçen sezonun ardından Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Cimbom'da bu doğrultuda yeni sezonda geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Singo. Son olarak Fildişili yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen kulüplerin başında gelen Galatasaray'da Wilfried Singo için sevindiren haberler geldi.
Fildişi Sahili'nin Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmada bir asist yapan ve en yüksek puan alarak maçın oyuncusu seçilen Singo, Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.
Bir süredir scout ekipleri tarafından sakından takip edilen 24 yaşındaki futbolcunun yükselişi Galatasaray yönetiminin de yüzünü güldürmeye başladı.
Sarı-kırmızılılar, Singo'dan büyük bir gelir bekliyor.
30 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI
Sözleşmesinde "60 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan başarılı futbolcu, saatte 35.8 kilometreye çıkan hızı ile Dünya Kupası'nın en yüksek hıza ulaşan ismi oldu.
Stoperde şov yapan ve sağ kanattan yaptığı bindirmeler ile de dikkat çeken Singo için Galatasaray yönetimi minimum 50 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.
Sezon başında 30 milyon euro'ya Monaco'dan alınan Singo'nun, bu bedelin altına gidişine izin verilmeyecek.