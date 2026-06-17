CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Wilfried Singo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Ekvador ile oynadığı maçta performansıyla göz dolduran oyuncu, transferde pek çok takımın radarına girdi. Cimbom, Singo'nun olası ayrılığından kasasını ağzına kadar doldurabilir. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Sarı-kırmızılılarda başarıyla geçen sezonun ardından Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Cimbom'da bu doğrultuda yeni sezonda geleceği merak konusu olan isimlerden birisi de Singo. Son olarak Fildişili yıldızla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Dünya Kupası'na en fazla oyuncu gönderen kulüplerin başında gelen Galatasaray'da Wilfried Singo için sevindiren haberler geldi.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Fildişi Sahili'nin Ekvador'u 1-0 yendiği karşılaşmada bir asist yapan ve en yüksek puan alarak maçın oyuncusu seçilen Singo, Avrupa devlerinin ilgisini çekiyor.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Bir süredir scout ekipleri tarafından sakından takip edilen 24 yaşındaki futbolcunun yükselişi Galatasaray yönetiminin de yüzünü güldürmeye başladı.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Sarı-kırmızılılar, Singo'dan büyük bir gelir bekliyor.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

30 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Sözleşmesinde "60 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan başarılı futbolcu, saatte 35.8 kilometreye çıkan hızı ile Dünya Kupası'nın en yüksek hıza ulaşan ismi oldu.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Stoperde şov yapan ve sağ kanattan yaptığı bindirmeler ile de dikkat çeken Singo için Galatasaray yönetimi minimum 50 milyon euro'luk bir gelir bekliyor.

Galatasaray'a Wilfried Singo'dan dev gelir! Ekvador maçı sonrası...

Sezon başında 30 milyon euro'ya Monaco'dan alınan Singo'nun, bu bedelin altına gidişine izin verilmeyecek.

Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı!
Avusturya-Ürdün CANLI İZLE
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tam destek: "Başlarını öne eğmesinler"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Vlahovic müjdesi!
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! F.Bahçe'ye Boşnak yıldız! 00:24
Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı! Kadıköy'den Beşiktaş'a transfer savaşı! 00:24
İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri 00:24
G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... G.Saray'a transfer şoku! 50 milyon euro... 00:24
Fransız yıldız Cimbom'a! Fransız yıldız Cimbom'a! 00:23
F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı! F.Bahçe'de o transfer Archie'ye bağlı! 00:23
Daha Eski
G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! G.Saray'dan Napoli'ye 85 milyon euro'luk fatura! 00:23
Kartal'a scout transferi! Kartal'a scout transferi! 00:24
G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! G.Saray orta sahasına 20'lik dinamo! 00:24
G.Saray o isim için teklif yineledi! G.Saray o isim için teklif yineledi! 00:24
F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! F.Bahçe'ye transferde Icardi önerisi! 00:24
F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... F.Bahçe'den öyle bir maaş talep etti ki... 00:24