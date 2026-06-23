Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Bu doğrultuda sarı-lacivertli kurmaylar, eksik bölgeleri en doğru isimlerle doldurabilmek amacıyla uluslararası çapta yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiriyor.

Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde futbol dünyasından taraftarı heyecanlandıracak birçok dünyaca ünlü yıldız isim yer alıyor.