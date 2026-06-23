Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!
Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Fenerbahçe hızlı davranıp oyuncunun kulübü ile temasa geçti. İşte güne damga vuran transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 16:31
Bu doğrultuda sarı-lacivertli kurmaylar, eksik bölgeleri en doğru isimlerle doldurabilmek amacıyla uluslararası çapta yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiriyor.
Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde futbol dünyasından taraftarı heyecanlandıracak birçok dünyaca ünlü yıldız isim yer alıyor.
Büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen bu transfer operasyonunda, adı geçen yıldızlardan birinin ezeli rakip Galatasaray'ın da uzun süredir yakından ilgilendiği bir isim olduğu öğrenildi.
TRT Spor tarafından paylaşılan son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe, İngiltere'de Leicester City forması giyen Belçikalı stoper Wout Faes'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertli yöneticilerin, savunma hattına liderlik edebilecek nitelikteki bu oyuncunun güncel bonservis ve maaş şartları hakkında resmi bilgi talebinde bulunduğu bildirildi.
İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan 28 yaşındaki deneyimli savunmacı, maliyet açısından Fenerbahçe için oldukça cazip bir fırsat olarak görülüyor.
Güçlü fiziksel yapısı ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Belçikalı oyuncu, Avrupa'nın elit stoper alternatifleri arasında yer alıyor.
Deneyimli stoper, geçtiğimiz 2025-2026 sezonunun ikinci yarısını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da kiralık olarak geçirmişti.
Fransız temsilcisinde çıktığı 16 resmi maçta istikrarlı bir performans sergileyen Faes, Avrupa futbol kamuoyunda yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Fenerbahçe transfer komitesi, oyuncunun hem Premier Lig hem de Ligue 1 tecrübesine sahip olmasını Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde büyük bir avantaj olarak değerlendiriyor.
Sarı-lacivertliler, Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncuyu kadroya katarak savunmadaki derinliği ve kaliteyi üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.
Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği bu transfer yarışında Fenerbahçe'nin, Leicester City kulübüne resmi teklif sunmak için hazırlıklarını hızlandırdığı ifade ediliyor.
Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya gelerek transferin mali detaylarını netleştirmesi ve bu önemli hamlenin resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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