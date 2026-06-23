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Haberler Fenerbahçe Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncu için Fenerbahçe hızlı davranıp oyuncunun kulübü ile temasa geçti. İşte güne damga vuran transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 16:31
Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe'de yeni yönetim ve yenilenen teknik heyetle birlikte, şampiyonluk hasretine son verecek iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertli kulüpte transfer komitesi, hata payını sıfıra indirmek ve takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri dahil etmek için adeta ince elenip sık dokunan bir strateji yürütüyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, yönetim kurulu takımdaki eksik parçaların tamamlanması adına transfer komitesine geniş yetkiler vermiş durumda.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Bu doğrultuda sarı-lacivertli kurmaylar, eksik bölgeleri en doğru isimlerle doldurabilmek amacıyla uluslararası çapta yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiriyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Gelen bilgilere göre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde futbol dünyasından taraftarı heyecanlandıracak birçok dünyaca ünlü yıldız isim yer alıyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Büyük bir gizlilik ve titizlikle yürütülen bu transfer operasyonunda, adı geçen yıldızlardan birinin ezeli rakip Galatasaray'ın da uzun süredir yakından ilgilendiği bir isim olduğu öğrenildi.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

TRT Spor tarafından paylaşılan son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe, İngiltere'de Leicester City forması giyen Belçikalı stoper Wout Faes'i gündemine aldı.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertli yöneticilerin, savunma hattına liderlik edebilecek nitelikteki bu oyuncunun güncel bonservis ve maaş şartları hakkında resmi bilgi talebinde bulunduğu bildirildi.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan 28 yaşındaki deneyimli savunmacı, maliyet açısından Fenerbahçe için oldukça cazip bir fırsat olarak görülüyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Güçlü fiziksel yapısı ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Belçikalı oyuncu, Avrupa'nın elit stoper alternatifleri arasında yer alıyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Deneyimli stoper, geçtiğimiz 2025-2026 sezonunun ikinci yarısını Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da kiralık olarak geçirmişti.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Fransız temsilcisinde çıktığı 16 resmi maçta istikrarlı bir performans sergileyen Faes, Avrupa futbol kamuoyunda yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe transfer komitesi, oyuncunun hem Premier Lig hem de Ligue 1 tecrübesine sahip olmasını Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde büyük bir avantaj olarak değerlendiriyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertliler, Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı oyuncuyu kadroya katarak savunmadaki derinliği ve kaliteyi üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği bu transfer yarışında Fenerbahçe'nin, Leicester City kulübüne resmi teklif sunmak için hazırlıklarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

Günün transfer bombası: Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor!

Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya gelerek transferin mali detaylarını netleştirmesi ve bu önemli hamlenin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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