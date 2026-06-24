Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...
A Milli Takım'da, ABD ile oynanacak son grup karşılaşması öncesinde ilk 11'de önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Teknik direktör Montella'nın, kaleden hücum hattına kadar birçok mevkide rotasyon uygulamayı planladığı ifade ediliyor. İşte detaylar...
Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 10:28
26 Haziran'da ABD ile karşılaşacak A Milli Takımımızın ilk 11'inde büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre, teknik direktör Montella'nın morali kötü olan bazı isimleri kulübeye çekeceği belirtiliyor.
Alınan bilgilere göre kalede Uğurcan'ın yerine Mert Günok oynayacak. Savunmanın ortasında Ozan Kabak'ın, ön liberoda ise Salih Özcan'ın değerlendirilmesi bekleniyor.
İtalyan hocanın sağ kanatta Oğuz'a, 10 numarada Can Uzun'a, en uçta ise Deniz Gül'e forma vereceği öne sürüldü.
Futbolcuların ABD'yi yenerek Türk halkını biraz da olsa sevindirmek istediği ifade ediliyor.