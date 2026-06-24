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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

A Milli Takım'da, ABD ile oynanacak son grup karşılaşması öncesinde ilk 11'de önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Teknik direktör Montella'nın, kaleden hücum hattına kadar birçok mevkide rotasyon uygulamayı planladığı ifade ediliyor. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 10:28
Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

26 Haziran'da ABD ile karşılaşacak A Milli Takımımızın ilk 11'inde büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

Takvim'in haberine göre, teknik direktör Montella'nın morali kötü olan bazı isimleri kulübeye çekeceği belirtiliyor.

Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

Alınan bilgilere göre kalede Uğurcan'ın yerine Mert Günok oynayacak. Savunmanın ortasında Ozan Kabak'ın, ön liberoda ise Salih Özcan'ın değerlendirilmesi bekleniyor.

Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

İtalyan hocanın sağ kanatta Oğuz'a, 10 numarada Can Uzun'a, en uçta ise Deniz Gül'e forma vereceği öne sürüldü.

Vincenzo Montella'dan flaş karar! ABD karşısındaki ilk 11'de...

Futbolcuların ABD'yi yenerek Türk halkını biraz da olsa sevindirmek istediği ifade ediliyor.

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