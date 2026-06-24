YILLIK KİRA BEDELİ 23 MİLYON 330 BİN TL Öte yandan Icardi, kısa süre önce Göktürk'te kiraladığı villa nedeniyle de hukuki bir sorun yaşamıştı. Villanın yıllık kira bedelinin 504 bin dolar, yani yaklaşık 23 milyon 330 bin lira olduğu belirtilmişti.