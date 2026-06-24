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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili şok eden gerçek ortaya çıktı. Arjantinli oyuncunun ülkesinde yaşadığı hukuki süreçler nedeniyle Türkiye'ye dönemediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 09:59
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Galatasaray'daki geleceği henüz netlik kazanmayan Mauro Icardi'nin özel yaşamında yaşanan gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

WANDA NARA'DAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında süren hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

YURT DIŞI YASAĞI İDDİASI

Sabah'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre, Arjantin'de bulunan Icardi hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öne sürüldü. Söz konusu kararın, Wanda Nara'nın avukatlarının yaptığı başvurunun ardından verildiği belirtildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

MALİ SORUMLULUKLAR GÜNDEMDE

İddialara göre konu, çiftin kızları Isabella ve Francesca'ya ilişkin bazı mali sorumluluklarla bağlantılı bulunuyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

TÜRKİYE'YE DÖNEMİYOR

Icardi'nin, Galatasaray ile olan sözleşme durumunu değerlendirmek amacıyla Türkiye'ye gelmesinin planlandığı ifade edildi. Ancak mahkemenin aldığı karar nedeniyle futbolcunun seyahat edemediği ileri sürüldü.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ

Haberde, yıldız futbolcunun avukatlarının yasağın kaldırılması amacıyla mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

YILLIK KİRA BEDELİ 23 MİLYON 330 BİN TL

Öte yandan Icardi, kısa süre önce Göktürk'te kiraladığı villa nedeniyle de hukuki bir sorun yaşamıştı. Villanın yıllık kira bedelinin 504 bin dolar, yani yaklaşık 23 milyon 330 bin lira olduğu belirtilmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Ancak Arjantinli futbolcunun, bir yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine dört ay kala taşınarak evi boşalttığı öğrenilmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Bunun üzerine ev sahibi, sözleşmede kalan dört aylık döneme ait yaklaşık 8 milyon liralık kira bedelinin de ödenmesini istemişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Kiraya veren şirket, itirazın iptali talebiyle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI

Ev sahibinin icra takibi başlatmasının ardından Icardi'nin bu işleme itiraz ettiği belirtilmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Şirket ise sözleşme hükümleri doğrultusunda kalan dört aylık kira bedelinin de tahsil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Mahkemenin dosyayı kabul ettiği ve davanın önümüzdeki günlerde görüleceği ifade edildi.

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