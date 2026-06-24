Galatasaray'da Mauro Icardi'ye büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili şok eden gerçek ortaya çıktı. Arjantinli oyuncunun ülkesinde yaşadığı hukuki süreçler nedeniyle Türkiye'ye dönemediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 09:59
MALİ SORUMLULUKLAR GÜNDEMDE
İddialara göre konu, çiftin kızları Isabella ve Francesca'ya ilişkin bazı mali sorumluluklarla bağlantılı bulunuyor.
TÜRKİYE'YE DÖNEMİYOR
Icardi'nin, Galatasaray ile olan sözleşme durumunu değerlendirmek amacıyla Türkiye'ye gelmesinin planlandığı ifade edildi. Ancak mahkemenin aldığı karar nedeniyle futbolcunun seyahat edemediği ileri sürüldü.
AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ
Haberde, yıldız futbolcunun avukatlarının yasağın kaldırılması amacıyla mahkemeden acil duruşma talebinde bulunduğu bilgisine yer verildi.
YILLIK KİRA BEDELİ 23 MİLYON 330 BİN TL
Öte yandan Icardi, kısa süre önce Göktürk'te kiraladığı villa nedeniyle de hukuki bir sorun yaşamıştı. Villanın yıllık kira bedelinin 504 bin dolar, yani yaklaşık 23 milyon 330 bin lira olduğu belirtilmişti.
Ancak Arjantinli futbolcunun, bir yıllık kira sözleşmesinin sona ermesine dört ay kala taşınarak evi boşalttığı öğrenilmişti.
Bunun üzerine ev sahibi, sözleşmede kalan dört aylık döneme ait yaklaşık 8 milyon liralık kira bedelinin de ödenmesini istemişti.
Kiraya veren şirket, itirazın iptali talebiyle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
DOSYA MAHKEMEYE TAŞINDI
Ev sahibinin icra takibi başlatmasının ardından Icardi'nin bu işleme itiraz ettiği belirtilmişti.
Şirket ise sözleşme hükümleri doğrultusunda kalan dört aylık kira bedelinin de tahsil edilmesi gerektiğini savunmuştu. Mahkemenin dosyayı kabul ettiği ve davanın önümüzdeki günlerde görüleceği ifade edildi.
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